Matchoi Djaló aparece na hora certa e carimba vitória do Nacional
João Henriques somou a sua primeira vitória à frente dos alvinegros
O Nacional encontrou nos pés de Matchoi Djaló o golo da vitória diante do Académico de Viseu, esta tarde, no Estádio da Madeira, na Choupana, em partida da 11.ª jornada da I Liga, adiada ontem devido ao forte nevoeiro.
Depois de uma primeira parte equilibrada e com poucas oportunidades, os visitantes estiveram perto de inaugurar o marcador aos 37 minutos, quando João Guilherme, isolado perante Renato Marin, rematou à figura do guarda-redes.
A resposta dos alvinegros surgiu aos 43 minutos, com Song Min-kyu a obrigar Ewerton a uma excelente intervenção, mantendo o nulo até ao intervalo.
No segundo tempo, a equipa orientada por João Henriques entrou mais determinada, mas continuou a revelar dificuldades na finalização. Aos 67 minutos, foi novamente o Académico de Viseu a criar perigo, com André Clóvis a obrigar Renato Marin a uma defesa decisiva.
Perante o impasse, João Henriques mexeu na equipa e encontrou a solução no banco de suplentes. Matchoi Djaló, lançado aos 70 minutos, aproveitou uma assistência de Pablo Ruan, também ele suplente utilizado, para marcar aos 86 minutos e colocar o Nacional em vantagem.
O golo, o segundo do jogador nesta edição do campeonato, garantiu a primeira vitória de João Henriques ao comando técnico do Nacional, numa tarde em que o nevoeiro deu finalmente tréguas na Choupana.
Com este resultado, os alvinegros sobe provisoriamente para a 14.ª posição da tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada 27 de Novembro, o Nacional enfrente o seu eterno rival, o Marítimo, no Estádio dos Barreiros.