Capitania do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima fortes

A capitania do porto do Funchal prolongou hoje os avisos de vento e agitação marítima fortes até às 18:00 de segunda-feira, reforçando as recomendações de precaução.

Tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que o vento soprará de sudoeste "muito fresco (40 a 50 km/h) a forte (51 a 61 km/h), tornando-se gradualmente oeste/sudoeste fresco a muito fresco".

A visibilidade será "moderada a fraca, tornando-se gradualmente boa a moderada".

A ondulação pode atingir um máximo de 4,5 metros na costa sul e de 3,5 metros no norte da ilha, refere a capitania.

Devido à situação meteorológica prevista com a passagem da depressão Bruna, a autoridade regional insiste nas recomendações a "toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

A amarração das embarcações deve ser reforçada, os passeios junto ao mar e em zonas expostas devem ser evitados, assim como a prática da pesca lúdica, alerta a capitania.

Segundo o último balanço divulgado, o SRPC registou 145 ocorrências devido à passagem da depressão Bruna, entre as 08:00 de sábado e as 10:00 de hoje, relacionadas sobretudo com quedas de árvores e inundações.

Nove pessoas ficaram desalojadas na sequência do mau tempo, quatro no Funchal e cinco no concelho de Santa Cruz, estando a ser acompanhadas pelos serviços municipais e pelo Instituto de Segurança Social.

A região está a ser afetada pela depressão Bruna, com chuva, vento e agitação marítima fortes, que tem também afetado o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira.

Estão ainda condicionados ou encerrados vários acessos nas zonas altas e costeiras dos concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos, assim como todos os percursos pedestres classificados da região.

Foram igualmente canceladas as escalas de dois navios de cruzeiro, que deveriam chegar ao porto do Funchal entre hoje e segunda-feira.