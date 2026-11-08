Adeptos da Sanjoanense desejam tragédia aos jogadores de Machico

O encontro entre a Sanjoanense e a Associação Desportiva de Machico disputado, este domingo, ficou marcado por um episódio lamentável nas bancadas, com adeptos da equipa da casa a evocarem a tragédia aérea da Chapecoense para desejar o mesmo destino à comitiva madeirense.

"Ainda vais ter que apanhar o avião... e vai ser um Chapecoense", ouve-se na transmissão do encontro, numa referência à tragédia aérea que, em Novembro de 2016, vitimou 71 pessoas, entre as quais jogadores, elementos da equipa técnica e dirigentes do clube brasileiro.

O incidente ocorreu à passagem do minuto 41, na sequência do golo do empate da formação de Machico. Durante os festejos, é possível ouvir na transmissão do encontro, os comentários provenientes da bancada, numa clara alusão à viagem de regresso da equipa madeirense.