'Bruna' atrasa planos e viagens no Aeroporto da Madeira
Imagens captadas pelo fotojornalista Hélder Santos, da ASPRESS, mostram uma manhã marcada por cancelamentos, incerteza e procura de alternativas
A depressão 'Bruna' está a condicionar fortemente as operações no Aeroporto Internacional da Madeira e alterou os planos de centenas de passageiros, entre voos cancelados, chegadas divergidas e longas horas de espera.
Ao longo da manhã deste sábado, o ambiente no aeroporto foi marcado pela incerteza, com muitos passageiros a acompanhar atentamente os painéis de informação e a procurar respostas junto dos serviços de assistência.
Alguns tentavam encontrar voos alternativos para chegar aos seus destinos, enquanto outros procuravam soluções de alojamento ou aguardavam por indicações das companhias aéreas.
A reportagem sobre os constrangimentos provocados pela 'Bruna' e os testemunhos dos passageiros poderá ser lida na edição impressa de amanhã do DIÁRIO.