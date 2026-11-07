'Bruna' atrasa planos e viagens no Aeroporto da Madeira

A depressão 'Bruna' está a condicionar fortemente as operações no Aeroporto Internacional da Madeira e alterou os planos de centenas de passageiros, entre voos cancelados, chegadas divergidas e longas horas de espera.

Ao longo da manhã deste sábado, o ambiente no aeroporto foi marcado pela incerteza, com muitos passageiros a acompanhar atentamente os painéis de informação e a procurar respostas junto dos serviços de assistência.

Alguns tentavam encontrar voos alternativos para chegar aos seus destinos, enquanto outros procuravam soluções de alojamento ou aguardavam por indicações das companhias aéreas.

A reportagem sobre os constrangimentos provocados pela 'Bruna' e os testemunhos dos passageiros poderá ser lida na edição impressa de amanhã do DIÁRIO.