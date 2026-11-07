Queda de árvores obriga ao encerramento da estrada de acesso à Eira do Serrado

A estrada de acesso à Eira do Serrado (ER107-1) encontra-se encerrada ao trânsito, na sequência da queda de árvores provocada pelas condições meteorológicas adversas, segundo fonte da Protecção Civil.

O corte verifica-se a partir do entroncamento com a ER107, estrada de acesso ao Curral das Freiras.

Para já, não existe previsão para a reabertura da via, uma vez que as condições meteorológicas, em particular o vento forte, não permitem avançar com os trabalhos de limpeza e remoção das árvores caídas.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, os Bombeiros Sapadores do Funchal, juntamente com a PSP, estiveram no local a tomar conta da ocorrência.