Carlos Rodrigues acusa Miguel Silva Gouveia de fazer política com o mau tempo

A passagem da depressão 'Bruna' pela Madeira desencadeou uma troca de acusações políticas no Funchal. O vice-presidente da Câmara Municipal, Carlos Rodrigues, reagiu com dureza a duas publicações feitas nas redes sociais pelo antigo presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, acusando-o de utilizar os efeitos do mau tempo para atacar a actual gestão municipal.

E tudo começou com duas publicações de Miguel Silva Gouveia na rede social Instagram, nas quais o antigo autarca recuperou imagens de situações provocadas pela chuva para deixar críticas ao executivo liderado pela coligação PSD/CDS.

Número de desalojados na Madeira aumentou para nove O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) da Madeira sinalizou hoje mais quatro pessoas desalojadas, no Funchal, na sequência do mau tempo, elevando o número total para nove.

Numa primeira publicação, Miguel Silva Gouveia partilhou um vídeo dos túneis da Via 25 de Abril, conhecida como Cota 40, onde é visível a já noticiada inundação. A acompanhar as imagens, deixou uma referência às intervenções realizadas anteriormente naquela via: "Túneis da Via 25 de Abril (cota 40) depois das 'obras' no mandato anterior".

Numa segunda publicação, partilhou imagens divulgadas pela RTP-Madeira, que mostram a Estrada Monumental inundada, com a água a correr e a atingir os automóveis. Desta vez, a crítica incidiu sobre o ordenamento do território.

Agradecer ao PSD por suspender o PDM e entregar o Ordenamento do Território aos promotores imobiliários. Miguel Silva Gouveia

Carlos Rodrigues responde com acusações duras

A reacção do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal não tardou. Numa publicação na sua página pessoal do Facebook, Carlos Rodrigues condenou a atitude do antigo presidente, recorrendo a expressões particularmente duras.

"Asqueroso, soez, baixo, rasteiro. Usar catástrofes para fazer política. A nova atitude dos mortos-vivos", escreveu o autarca, sem mencionar expressamente Miguel Silva Gouveia, mas numa intervenção que surge na sequência das publicações do antigo presidente.

Isto são estertores de quem já passou. Cá continuaremos. Carlos Rodrigues

Carlos Rodrigues foi mais longe, responsabilizando politicamente os anteriores executivos municipais pelos problemas que, na sua perspectiva, marcaram a governação da cidade entre 2013 e 2021, período em que a Câmara foi liderada por Paulo Cafôfo e, posteriormente, por Miguel Silva Gouveia.

"8 anos em que colocaram esta cidade num pântano, desmontaram os serviços da Câmara Municipal do Funchal, povoaram esta instituição com os seus apaniguados e sátrapas e agora colocam-se num pedestal, arrogante e a regurgitar sentenças?!?!", questionou.

O vice-presidente procurou ainda deixar claro que estava a acompanhar a situação operacional provocada pela tempestade. "E, sim, estou na Proteção Civil do Funchal a acompanhar as situações, não venham com a vossa pobreza de espírito", rematou.