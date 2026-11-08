Madeirense Francisco Abreu sagra-se campeão no Supercars España
Piloto conquistou o título GT4 Pro Bronze, ao lado de José Carlos Pires
O piloto madeirense Francisco Abreu sagrou-se, este domingo, campeão da categoria GT4 Pro Bronze do campeonato Supercars España, ao lado de José Carlos Pires, numa conquista alcançada ao serviço da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.
"O momento com que todos sonhávamos é uma realidade: a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal sagra-se campeã de equipas no Campeonato Supercars Espanha!", pode ler-se nas redes sociais da equipa Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.
A equipa destacou ainda o trabalho desenvolvido ao longo da época, considerando que esta conquista representa a recompensa pelo esforço conjunto de pilotos e elementos da estrutura técnica. "Este título é a recompensa de uma temporada perfeita, feita de trabalho incansável nas boxes, mestria ao volante dos nossos pilotos e uma dedicação sem limites de toda a estrutura", sublinhou.