Vasco Peso sagra-se campeão mundial de tumbling na China
Ginasta português venceu a final em Nanjing, cerca de seis meses depois de conquistar o título europeu. António José Seguro felicitou o atleta pelo "extraordinário feito desportivo"
O ginasta português Vasco Peso sagrou-se, este sábado, campeão mundial de tumbling, em Nanjing, na China, cerca de seis meses depois de ter conquistado o título europeu da modalidade, nos campeonatos disputados em Portimão.
Depois de se ter qualificado para a final com a quarta melhor pontuação, o atleta português conseguiu impor-se à concorrência, somando 31.000 pontos. O azeri Aliyev Tofig terminou na segunda posição, com 29.000 pontos, enquanto o norte-americano Kaden Brown conquistou o bronze, com 28.900.
A conquista foi assinalada pelo Presidente da República, António José Seguro, que felicitou Vasco Peso através de uma nota publicada no site oficial da Presidência. O chefe de Estado destacou o «extraordinário feito desportivo» do ginasta, considerando que valoriza a modalidade portuguesa e projecta o desporto nacional.
Em nome de Portugal e dos portugueses, Seguro enviou também "calorosas saudações ao atleta campeão do mundo, aos treinadores e equipa técnica, ao clube e à Federação de Ginástica de Portugal". O Presidente enalteceu ainda "o talento, a determinação e a capacidade de superação» do atleta, considerando que este «escreve uma página histórica na ginástica portuguesa e honra Portugal, constituindo um exemplo para as novas gerações".
Este foi o segundo pódio de Portugal no Campeonato do Mundo de trampolins, depois de Diogo Fernandes, Diogo Cabral e Francisco José terem conquistado, na sexta-feira, a medalha de prata por equipas em duplo mini-trampolim.