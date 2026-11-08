Tripulante polaco resgatado após veleiro ficar à deriva em Machico

Um homem, de 54 anos e de nacionalidade polaca, foi auxiliado ao início da noite de ontem, depois de o veleiro em que seguia ter ficado à deriva ao largo da praia de São Roque, no concelho de Machico.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 19h15, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal).

Veleiro deu à costa, árvores caídas e chuva já atingiu aviso laranja Um veleiro deu à costa na baía de Machico, na sequência do agravamento das condições meteorológicas que afecta o arquipélago da Madeira.

Foram mobilizados elementos da Polícia Marítima do Funchal, do Departamento Marítimo da Madeira, da Associação Madeirense para o Socorro no Mar (SANAS Madeira) e dos Bombeiros Municipais de Machico.

À chegada das equipas ao local, o homem já se encontrava em terra e apresentava sinais de hipotermia. Depois de receber assistência, foi transportado pelos bombeiros para uma unidade hospitalar.

A Autoridade Marítima adianta ainda que o proprietário da embarcação foi notificado para apresentar um plano de remoção do veleiro. A embarcação só poderá voltar a navegar depois de ser sujeita a uma vistoria, destinada a confirmar as condições de navegabilidade.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.