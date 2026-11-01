Kimi Antonelli,o mais novo a sagrar-se campeão mundial de Fórmula 1
O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sagrou-se hoje campeão mundial de Fórmula 1 no Grande Prémio do México, corrida vencida pelo piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull).
O terceiro lugar na corrida deste domingo, a 4,006 segundos do vencedor bastou para Antonelli se sagrar, aos 20 anos, no mais novo campeão mundial de sempre e o primeiro italiano desde Alberto Ascari, em 1953.
O britânico Lewis Hamilton (Ferrari) foi o segundo classificado, a 0,799 segundos de Verstappen, com o britânico George Russell (Mercedes) em sexto, os dois únicos pilotos que ainda podiam impedir a conquista de Antonelli no seu segundo ano no Grande Circo.