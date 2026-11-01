Estreia de João Henriques em Arouca com o onze de… Bruno Abreu
Na estreia como treinador do Nacional, João Henriques apresenta o mesmo no onze no jogo desta tarde, 15h30, diante do Arouca - encontro relativo à 10 ª jornada da I Liga- isto tendo em comparação a última jornada com o Sp. Braga, jogo que o Nacional venceu, 1-0, e que foi orientado pelo, então, treinador interino Bruno Abreu.
Eis, então, a equipa inicial do Nacional:
Renato Marín, Jensen, Francisco Gonçalves, Matheus Dias, Zé Vítor, Kokolo, Miguel Baeza, Labidi, Gavriel, Song Min- Kyu e Abdel