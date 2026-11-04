Francisco Rodrigues dos Santos sai do CDS com críticas ao rumo do partido

O antigo presidente do CDS Francisco Rodrigues dos Santos deixou o partido, que acusa de seguir um debate político sob a influência crescente de discursos identitários, radicalizados e ultraconservadores, com "inquietante insensibilidade social".

"Deixo de ser militante do CDS. Continuo a ser democrata-cristão", escreve Francisco Rodrigues dos Santos, numa carta escrita ao presidente do partido, Nuno Melo, hoje revelada pelo jornal Público.

Na missiva, Francisco Rodrigues dos Santos critica o caminho trilhado pela atual liderança do partido que dirigiu entre 2020 e 2022, lembrando que já não se reconhece nas escolhas que o CDS tem feito.

"Podemos discordar sem pôr em causa a autenticidade e a boa-fé de ninguém, e sem permitir que as divergências políticas se sobreponham à consideração individual e institucional que nos merecemos", escreve.

Rodrigues dos Santos olha para a dinâmica política atual como alimentadora de ressentimentos, classificando as pessoas "antes de as compreender" e dedicando-se a "apontar inimigos". Esse é o caminho que vê o CDS a trilhar, afastando-se para uma "orientação política" que diz não se sentir "capaz de subscrever".