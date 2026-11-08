Catorze grandes portos mundiais lançam rede de combate ao tráfico de droga

Catorze dos principais portos mundiais vão lançar na segunda-feira uma rede internacional de combate ao tráfico de droga, que recorrerá à inteligência artificial para detetar mercadorias ilegais, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot.

A iniciativa será lançada no âmbito da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que decorre em França, e pretende reforçar a cooperação e a troca de informações entre os portos envolvidos.

Em declarações à rádio RTL, Jean-Noël Barrot explicou que a rede utilizará ferramentas tecnológicas, incluindo a inteligência artificial, para interligar os portos e facilitar a identificação de mercadorias associadas ao tráfico de estupefacientes.

O ministro salientou que cerca de 70% da droga que entra em França passa pelos portos, pelo que a coordenação entre os pontos de partida e de chegada das mercadorias permitirá, segundo afirmou, "asfixiar este tráfico".

A primeira reunião da nova rede está marcada para segunda-feira, em Marselha, no sudeste de França, onde estava inicialmente prevista a última reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 sob a presidência francesa, antes da passagem da presidência aos Estados Unidos.

O encontro ministerial acabou, no entanto, por ser transferido para Paris.

Jean-Noël Barrot defendeu ainda que o combate ao tráfico de droga deve ser conduzido "à escala global", destacando a importância da cooperação internacional, nomeadamente com os países da América Latina, que têm facilitado a troca de informações entre as autoridades policiais.