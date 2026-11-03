José Nelson Abreu distinguido pelo Governo Regional

O Governo Regional vai atribuir o Diploma de Mérito Empresarial a José Nelson Gomes de Abreu, em reconhecimento pelo seu percurso empreendedor e contributo para o desenvolvimento económico da Madeira ao longo de mais de cinco décadas.

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, durante o jantar comemorativo dos 80 anos do empresário, realizado esta segunda-feira, no qual participou em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na ocasião, o governante destacou a capacidade de José Nelson Abreu para transformar um pequeno negócio numa empresa de referência na Região, salientando os princípios éticos que marcaram a sua actividade e o contributo da iniciativa privada para a criação de riqueza e emprego.

José Manuel Rodrigues valorizou ainda a continuidade do projecto empresarial através dos filhos do fundador.

Durante a celebração, José Nelson Abreu recordou as dificuldades e os sacrifícios associados à construção da empresa. "Posso assegurar que a sorte deu muito trabalho", afirmou, reconhecendo que, durante muitos anos, a actividade profissional se sobrepôs ao descanso e à vida familiar.

O empresário manifestou particular satisfação por ver os filhos assegurarem a continuidade do negócio. "Ver que a empresa que construí e pela qual tanto lutei está em boas mãos é o reconhecimento de que o meu percurso valeu a pena", declarou.

Fundada em 1970, a J. Nelson Abreu, S.A. desenvolve actividade nas áreas do comércio, importação, exportação e distribuição. Em 2020, alargou a sua presença à transformação e comercialização de pescado, através da JNA Indústria, reforçando a aposta nos mercados externos.