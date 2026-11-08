Número de desalojados na Madeira aumentou para nove

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) da Madeira sinalizou hoje mais quatro pessoas desalojadas, no Funchal, na sequência do mau tempo, elevando o número total para nove.

O SRPC já tinha informado, no sábado, que cinco pessoas ficaram desalojadas, no concelho de Santa Cruz, devido a uma inundação na habitação.

Família desalojada em Santo António da Serra está acolhida em casa de familiares Cinco pessoas, incluindo uma jovem de 16 anos, aguardam uma avaliação técnica à habitação, que apresenta danos estruturais. Município de Santa Cruz procura encontrar uma solução para o agregado familiar

Hoje, fonte da protecção civil indicou à Lusa que há registo de mais quatro desalojados, dois devido a inundações, e outras duas pessoas por causa da queda de uma estrutura na residência.

"As situações foram acompanhadas pelos respectivos serviços municipais de protecção civil em articulação com os serviços de acção social dos municípios e o Instituto de Segurança Social da Madeira", disse a mesma fonte.

Segundo o último balanço divulgado, o SRPC registou 145 ocorrências devido à passagem da depressão Bruna, entre as 08:00 de sábado e as 10:00 de hoje, relacionadas sobretudo com quedas de árvores e inundações.

Protecção Civil contabiliza 145 ocorrências devido ao mau tempo Quedas de árvores e inundações estão entre as situações mais registadas. Funchal lidera com 66 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 31

Nesse período, foram sinalizadas 50 quedas de árvores, 35 inundações, 20 limpezas de via e sinalizações de perigo, e 15 movimentos de massa, segundo um ponto de situação divulgado pela protecção civil.

Além destas ocorrências, registaram-se patrulhamentos e vigilância (9), quedas de elementos de construção em estruturas edificadas (5), desabamentos de estruturas (4), quedas de redes elétricas (5), remoções de elementos de perigo de queda (2) e um desentupimento.

O SRPC adianta ainda que foram mobilizados 346 operacionais e 140 meios técnicos.

O Funchal foi o município com mais ocorrências (66), seguindo-se Santa Cruz (31), Câmara de Lobos (16), Calheta (9), Porto Moniz (7), Machico (6), São Vicente (4), Ribeira Brava (4), Ponta do Sol (1) e Santana (1).

Estão ainda condicionados ou encerrados vários acessos nas zonas altas e costeiras dos concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos, assim como todos os percursos pedestres classificados da região.

A região está a ser afectada pela depressão Bruna, com chuva, vento e agitação marítima fortes, que tem também afetado o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira.

Foram ainda canceladas as escalas de dois navios de cruzeiro, que deveriam chegar ao porto do Funchal entre hoje e segunda-feira.

O IPMA emitiu avisos laranja devido à precipitação e ao vento, ao final do dia de sábado, mas neste momento só estão em vigor avisos amarelos.

A capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de vento muito forte e agitação marítima forte, até às 06:00 de segunda-feira, tendo por base as previsões meteorológicas do IPMA.

A amarração das embarcações deve ser reforçada, os passeios junto ao mar e em zonas expostas devem ser evitados, assim como a prática da pesca lúdica, recomenda a capitania.