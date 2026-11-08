Colisão entre duas viaturas na Via Rápida faz um ferido

Uma colisão entre duas viaturas, ocorrida esta tarde na Via Rápida, no sentido Funchal–Santa Cruz, provocou um ferido.

O acidente aconteceu por baixo do viaduto de São Pedro e envolveu duas viaturas ligeiras. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se fizeram acompanhar por duas viaturas e oito elementos.

Da ocorrência resultou uma vítima, um homem de 42 anos, que foi posteriormente transportada ao hospital.