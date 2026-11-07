Totoloto com números complexos para ganhar jackpot

Os números do sorteio 089/2026 deste sábado, 7 de Novembro, do Totoloto parecem ter poucas possibilidades de atribuírem o primeiro prémio que se tem acumulado há algumas semanas.

A chave premiada pela Jogos Santa Casa foi o 2, o 3, o 17, o 21 e o 36 e o 'número da sorte' saiu o 1.

Assim, com 4,2 milhões de euros acumulados do jackpot de quarta-feira passada, estes são os números que lhe podem conceder, caso seja o feliz contemplado, um total de 3,36 milhões de euros, depois do Estado retirar 840 mil euros de imposto.