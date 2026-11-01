Incêndio numa arrecadação no Arco da Calheta
Bombeiros mobilizaram nove elementos e quatro viaturas
Um incêndio numa pequena arrecadação, na Rua do Conde, na freguesia do Arco da Calheta, mobilizou os Bombeiros Voluntários da Calheta durante a madrugada deste domingo.
O alerta foi dado por volta das 04 horas, tendo a corporação mobilizado para o local nove bombeiros, apoiados por quatro meios.
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