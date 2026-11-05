Aumenta número de voos desviados na Europa por falsas ameças de bomba

Um voo da Air Lingus que fazia a ligação entre Dublin e Roma e outro da Wizz Air entre Milão e Varsóvia tiveram de ser desviados hoje devido a alertas de bomba e, simultaneamente, a Força Aérea italiana escoltou um voo da Finnair após um aviso anónimo sobre a presença de explosivos a bordo.

Paralelamente, três voos da Ryanair com destino a Sófia, na Bulgária, tiveram de efetuar aterragens de emergência devido a ameaças de bomba a bordo, aumentando o número de ligações no espaço aéreo europeu afetadas por uma nova série de falsos alertas de bomba.

Dois dos voos, um proveniente de Copenhaga, na Dinamarca, e outro de Madrid, aterraram em segurança no Aeroporto Vasil Levski, em Sófia, informaram responsáveis do aeroporto aos jornalistas, enquanto o terceiro voo, proveniente do Aeroporto de Stansted, em Londres, com destino a Sófia, foi desviado e aterrou em segurança no aeroporto de Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária, adiantaram as autoridades locais.

O avião comercial da Finnair que foi escoltado por caças da Força Aérea italiana, e que fazia a ligação entre Helsínquia, Finlândia, e o aeroporto de Fiumicino, Roma, acabou por aterrar conforme o planeado, por volta das 9:30 (08:30 em Lisboa).

Entretanto, a Wizz Air informou que o voo W4 6387 foi desviado para Viena após ter descolado do aeroporto de Milão-Malpensa (Silvio Berlusconi), em consequência de uma ameaça de bomba.

Segundo fontes contactadas pela agência de notícias italiana Ansa, as inspeções realizadas posteriormente às aeronaves não afetaram as operações do aeroporto de Roma.O voo da Air Lingus, proveniente de Dublin com 151 pessoas a bordo, foi desviado para a base aérea de Évreux, no norte de França --- sob escolta de aviões militares franceses ---, pelo mesmo motivo.

Na passada terça-feira, cerca de uma dezena de voos na Europa foram alvo de falsas ameaças de bomba --- incluindo um que partiu de Lisboa com destino a Roma, levando ao acionamento de aviões de combate da Força Aérea italiana.