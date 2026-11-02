Nove mortos em queda de avião executivo na Florida, perto de Mar-a-Lago

Nove pessoas morreram num acidente de aviação no sudeste dos Estados Unidos, quando um avião executivo caiu, no domingo, na Florida, a poucos quilómetros de Mar-a-Lago, anuciaram hoje as autoridades locais.

"Foi algo cataclísmico. Parecia a queda de um míssil", declarou no local o governador republicano do estado, Ron DeSantis.

O acidente não fez vítimas em terra, detalhou o governador DeSantis.

Vários vídeos divulgados nas redes sociais e reproduzidos pelos meios de comunicação norte-americanos mostram a aeronave a cair vertiginosamente e a colidir com o solo a alta velocidade, transformando-se numa enorme bola de fogo à beira de uma estrada bastante movimentada.

O secretário dos Transportes norte-americano, Sean Duffy, declarou, na rede social X, que as nove pessoas que seguiam a bordo avião morreram.

A aeronave tinha levantado de Austin, no Texas, e seguia para as Bahamas quando se despenhou às 12:50 de domingo, no horário local (17:50 em Lisboa), no condado de Palm Beach --- a cerca de dez quilómetros em linha reta de Mar-a-Lago, a luxuosa residência do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Presidente norte-americano tinha deixado o local ao final da manhã - no momento do acidente, estava a caminho do Iowa e do Kansas para dois comícios de campanha, na véspera das eleições intercalares, que se realizam na terça-feira.

A aeronave era um Learjet 60, um avião executivo. O aparelho caiu no bairro de Cresthaven, junto a um parque de casas móveis e cerca de 600 residentes tiveram de ser retirados e recolocados em abrigos, informaram as autoridades locais.

A autoridade de aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) anunciou a abertura de uma investigação conjunta com o organismo federal de segurança nos transportes (NTSB, na sigla em inglês) para esclarecer as causas da tragédia.