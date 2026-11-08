João Henriques mantém onze para jogo que continua dependente do tempo

João Henriques aposta na continuidade para a recepção ao Académico de Viseu, mantendo exactamente o mesmo onze titular que apresentou na última jornada, diante do Arouca.

O treinador do Nacional não promove qualquer alteração na equipa inicial para o encontro da 11.ª jornada da I Liga, reagendado para as 15h30 deste domingo, no Estádio da Madeira.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

A formação alvinegra apresenta-se novamente num sistema de 4-3-3, com Renato Marin na baliza e um quarteto defensivo composto por Markus Jensen, Francisco Gonçalves, Zé Vítor, que mantém a braçadeira de capitão, e Kokolo.

No meio-campo, João Henriques volta a confiar em Matheus Dias, Chiheb Laabidi e Miguel Baeza, enquanto o ataque fica entregue a Song, Njoya Abdel e Stavros Gavriel.

Tempo incerto mantém Nacional–Académico de Viseu em suspenso As condições meteorológicas continuam instáveis na Choupana, a cerca de uma hora e meia do início do encontro entre o Nacional e o Académico de Viseu, agendado para as 15h30 deste domingo, no Estádio da Madeira.

A realização do encontro continua, contudo, dependente das condições meteorológicas. A partida estava inicialmente agendada para ontem, sábado, mas o nevoeiro intenso que se fez sentir na Choupana impediu o início do jogo, obrigando ao adiamento depois dos 30 minutos de espera previstos nos regulamentos.

Esta tarde, o estado do tempo continua instável, com o nevoeiro a surgir de forma intermitente. Ainda assim, existem perspectivas de uma melhoria da visibilidade durante o período previsto para a realização da partida.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a entrada de uma massa de ar mais fria e menos húmida, entre as 15 e as 17 horas, poderá favorecer a dissipação do nevoeiro. A previsão abre a possibilidade de o encontro se realizar, embora não existam garantias de que a melhoria aconteça a tempo do apito inicial.

Melhoria da visibilidade ditará realização do Nacional-Académico de Viseu IPMA prevê uma melhoria das condições entre as 15 e as 17 horas, mas mantém a incerteza quanto à possibilidade de o encontro, agendado para as 15h30, decorrer

A decisão dependerá, assim, da evolução das condições de visibilidade no Estádio da Madeira, onde Nacional e Académico de Viseu esperam finalmente disputar o encontro.

Onze do Nacional: Renato Marin; Markus Jensen, Francisco Gonçalves, Zé Vítor e Kokolo; Matheus Dias, Chiheb Laabidi e Miguel Baeza; Song, Njoya Abdel e Stavros Gavriel.

Onze do Académico de Viseu: Ewerton Silva; Robinho, Anthony, Michelis e Brau; Luís Silva e Messeguem; João Guilherme, Kahraman e Mortimer; André Clóvis.