Continente e Madeira com previsão de chuva forte a partir de sexta-feira

O estado do tempo em Portugal continental e no arquipélago da Madeira vai mudar a partir de sexta-feira, prevendo-se chuva por vezes forte, mas com temperaturas amenas, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje ainda está previsto céu pouco nublado ou limpo, ainda com acentuado arrefecimento noturno, com temperaturas baixas próximas dos zero graus Celsius, principalmente no nordeste transmontano e Beira Alta.

"Para manhã [quinta-feira], o dia inicia-se com céu pouco nublado ou limpo, no entanto, gradualmente a partir da tarde vamos ter aumento de nebulosidade por nuvens altas inicialmente pela região Sul e depois a estender-se à região Centro, sendo já um pronuncio para uma mudança de tempo", disse.

Segundo Maria João Frada, a partir da tarde de sexta-feira está prevista ocorrência de períodos de chuva no litoral oeste, que vai estender-se gradualmente ao restante interior, principalmente ao norte e centro.

"Na sexta-feira, teremos uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, porque com a precipitação e com a nebulosidade virá uma massa de ar tropical do Atlântico. Esta massa de ar que temos sobre o território do continente é uma massa de ar polar que vem de nordeste, do interior do continente europeu, e vai passar a vir de oeste", indicou.

Segundo Maria João Frada, a massa de ar polar vai ser substituída por uma massa de ar tropical que vem associada a uma depressão com expressão em altitude que vem do Atlântico, que ficará posicionada a partir de sexta-feira, e expectavelmente ao longo de toda a próxima semana, a oeste do continente.

"Anda ali a oeste do território e vai trazer precipitação que em alguns dias será por vezes forte com trovoadas. Teremos assim o primeiro episódio de precipitação forte ou por vezes forte em alguns dos dias, que vai provavelmente fazer com que o IPMA emita aviso de precipitação", adiantou.

A meteorologista lembrou que durante o mês de outubro não ocorreu nenhum episódio de precipitação forte, o que é habitual, principalmente na segunda quinzena.

"Em outubro tivemos tempo seco, mas agora em novembro será um cenário de precipitação que muito provavelmente terá impacto em Portugal continental e também na Madeira", disse.

O vento tenderá a ser do quadrante sul a partir de sexta-feira com as temperaturas mínimas a subir de forma significativa, entre 05 e 09 graus, até sábado

"Deixamos de ter frio durante a noite e passamos a ter mínimas amenas. As temperaturas máximas poderão ter ligeira subida durante o dia 06 [sexta-feira] e depois vão manter-se. Deverão variar sensivelmente no interior entre os 16 e os 24 graus, e entre 22/24 interior do Alentejo, Vale do Tejo e Algarve nos 22/24 graus. No restante território vão oscilar entre os 16 a 20", disse.