Um morto e 28 resgatados de embarcação em dificuldades ao largo de Creta

Um homem foi encontrado morto e outras 28 pessoas foram resgatadas de uma pequena embarcação em dificuldades ao largo da ilha grega de Creta, numa operação de salvamento realizada em condições meteorológicas adversas, anunciaram hoje as autoridades gregas.

Os 28 sobreviventes, todos migrantes que se identificaram como sudaneses, foram transportados para Heraclião, capital da ilha, tendo dois deles necessitado de hospitalização.

O bote foi localizado no sábado à noite por um avião da Frontex, a agência europeia de vigilância das fronteiras, a cerca de seis milhas náuticas da costa sul de Creta.

Um navio porta-contentores de bandeira panamiana e um rebocador participaram na operação de salvamento, que permitiu resgatar os 28 sobreviventes e recuperar o cadáver.

As operações de salvamento tiveram início depois de as autoridades marítimas gregas terem intercetado um pedido de socorro proveniente da embarcação, também detetada pela Frontex.

"As condições eram muito difíceis, com ventos de força 5 a 6 na escala de Beaufort (40 a 50 quilómetros por hora)", afirmou à agência France-Presse (AFP) uma porta-voz da Guarda Costeira.

Este é o segundo acidente com migrantes ao largo de Creta em três dias.

Na quarta-feira, as autoridades marítimas gregas iniciaram buscas por 59 migrantes dados como desaparecidos após um naufrágio ao largo da ilha, segundo o relato de um sobrevivente, um cidadão do Bangladesh de 23 anos.

As operações de busca não permitiram localizar qualquer dos desaparecidos, de acordo com a Guarda Costeira.

Creta é um dos principais pontos de entrada na União Europeia de migrantes, incluindo muitos sudaneses, que partem da Líbia e tentam realizar a perigosa travessia do Mediterrâneo até à Grécia.

Os naufrágios nesta região, assim como ao largo das ilhas gregas do mar Egeu, são frequentes.

Há três semanas, 12 migrantes morreram ao largo das ilhas de Lesbos e Samos, seis dos quais numa colisão com uma embarcação da Guarda Costeira grega.