IPMA agrava aviso de chuva para laranja na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou para laranja o aviso de precipitação na Costa Sul e nas Regiões Montanhosas da Madeira, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso laranja estará em vigor entre a meia-noite e as 9 horas deste domingo, 1 de Novembro, período durante o qual se prevê o agravamento das condições meteorológicas.

Antes disso, a Costa Sul e as Regiões Montanhosas estarão sob aviso amarelo, entre as 21 horas deste sábado e a meia-noite. Depois das 9 horas de domingo, o nível de alerta volta a descer para amarelo, mantendo-se até ao meio-dia.

Protecção Civil alerta para chuva forte e pede reforço das medidas preventivas O Serviço Regional de Protecção Civil está a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira, a partir dos próximos dias, apelando ao reforço das medidas preventivas perante a possibilidade de períodos de precipitação forte.

Toda a Região abrangida

A Costa Norte da Madeira também passa a estar abrangida pelos avisos de precipitação, neste caso de nível amarelo, entre as 21 horas de hoje e as 12 horas de domingo, devido à possibilidade de aguaceiros fortes e trovoada.

No Porto Santo, o IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para domingo, entre as 6 e as 15 horas, pelo mesmo motivo.

Assim, toda a Região ficará abrangida por avisos meteorológicos durante parte da manhã de domingo, com o período de maior risco previsto para a Costa Sul e as Terras Altas da ilha da Madeira, entre as 00h00 e as 9 horas.