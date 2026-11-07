Aeroporto da Madeira já soma 37 voos cancelados

O número de voos cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira aumentou para 37 na tarde deste sábado, devido aos constrangimentos provocados pela depressão 'Bruna'. De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela ANA Aeroportos, estão canceladas 20 chegadas e 17 partidas.

O novo balanço representa mais 21 operações canceladas face ao anterior, que dava conta de 16 voos afectados.

Aeroporto da Madeira com 16 operações canceladas O Aeroporto Internacional da Madeira regista, na manhã de hoje, 16 voos cancelados, entre chegadas e partidas, numa altura em que o arquipélago se prepara para a chegada da depressão Bruna, que deverá provocar um agravamento das condições meteorológicas durante o dia de hoje e amanhã.

Nas chegadas, os cancelamentos abrangem ligações provenientes de vários destinos, entre os quais Porto, Lisboa, Londres (Gatwick e Luton), Manchester, Marselha, Paris (Orly), Lyon, Basileia, Poznan e Bristol.

Também nas partidas se registam constrangimentos, com voos cancelados para Porto, Lisboa, Londres, Manchester, Marselha, Paris, Lyon, Basileia, Poznan e Bristol.

Entre as companhias aéreas afectadas estão a TAP, easyJet, Transavia, British Airways, Ryanair, Jet2 e Enter Air.

Os cancelamentos ocorrem num dia marcado pelos efeitos da depressão Bruna no arquipélago, com previsão de chuva persistente e por vezes forte, vento com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora e os 130 quilómetros por hora nas terras altas, além do agravamento da agitação marítima.

Depressão Bruna traz chuva forte e rajadas até 130 km/h à Madeira IPMA prevê períodos de precipitação persistente e por vezes forte entre sábado e domingo, com o vento a atingir 100 km/h nas zonas baixas e 130 km/h nas terras altas. Costa sul da Madeira poderá registar ondas entre 3,5 e 4,5 metros

No site da ANA Aeroportos pode ler-se o seguinte aviso: "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto."

Perante este cenário, os passageiros são aconselhados a acompanhar as actualizações dos respectivos voos junto das companhias aéreas e a consultar a informação disponibilizada pela ANA Aeroportos antes de se deslocarem ao aeroporto.