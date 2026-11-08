'Bruna' em destaque também na imprensa nacional

O impacto da depressão Bruna no desporto madeirense também merece destaque na imprensa nacional. O mau tempo obrigou ao adiamento do Nacional–Académico de Viseu, agora marcado para hoje, e impediu o Marítimo de viajar para defrontar o Estoril, deixando este encontro sem nova data. A situação é referida por vários jornais desportivos.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Jovens médicos preferem especialidades com salários mais altos no privado"

- "Hungria. Arquivos dos informadores do regime comunista abertos: 'Pode-se procurar o padre, o professor, o merceeiro'"

- "Eleições em França. Mélenchon apresenta programa para 'mudar tudo'"

- "Israel. Presidente mandata líder da oposição a formar governo"

- "Cinemateca. Retrospetiva de Frank Borzage, cineasta e maçon"

- "Quanto valem as acampadas? Uma 'janela de oportunidade' para a esquerda, que afinal pode beneficiar o PS"

Jornal de Notícias

- "Inquilinos portugueses estão entre os mais vulneráveis da Europa"

- "'Uma praça não é privatizável por determinado grupo'. Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto"

- "Sporting 1-0 Moreirense. Luis Suárez exibe varinha mágica na estreia de Paulo Fonseca"

- "Animação. Autarquias reforçam investimento nas luzes de Natal"

- "Justiça. Usou caixa de correio de vizinhos para legalizar imigrantes"

- "Polónia. Avó de visita à neta em Erasmus ferida num ataque a tiro"

- "Cultura. Febre dos livros Murdoku prende leitores ao mundo do crime"

Correio da Manhã

- "Governo gasta 35 mil Euro em banquete, Jantar com a elite da Web Summit no Palácio da Ajuda, Ministério da Economia diz que é diplomacia económica"

- "Parque do Papa 'vira' palco de engate gay, Zona ribeirinha oriental de Lisboa"

- "Contratos do Siresp: MP investiga caso arquivado por ministro"

- Na Polónia: Portuguesa que visitava neta ferida em tiroteio"

- "Dependências: Abuso no consumo de sedativos gera alertas e riscos"

- "Gondomar: Telemóvel de padre usado em burla"

- "Suárez abençoa estreia de treinador, Sporting 1 - Moreirense 0"

- "Marco Silva sossega adeptos sobre Prestianni, E. Amadora - Benfica 20:30 Sport TV2"

- "Farioli elogia Paulo Fonseca, V. Guimarães - FC Porto 18:00 Sport TV1"

- "Hoje: Jovens de esquerda, Retratos dos ativistas do protesto das acampadas"

- "Vidas: Montenegro tem traquejo no golfe"

O Jogo

- "Sporting 1-0 Moreirense"

- "Rugido de Suárez. Avançado colombiano marca grande golo na estreia do novo treinador"

- "Paulo Fonseca. 'Merecíamos outro resultado'"

- "V. Guimarães-FC Porto. 'Esvaziar o tanque'. Pletuszewski é opção e Alberto elogiado pela chamada à Seleção/ Francesco Farioli procura levar o dragão à 11.ª vitória seguida no campeonato"

- "E. Amadora-Benfica. Marco aponta lacunas. Técnico critica liga"

- "Rio Ave-Braga. Franclim assume favoritismo. Guerreiros cheios de sede"

- "Alverca 1-1 Casa Pia. Mau tempo adia Nacional-Ac. Viseu e Estoril-Marítimo"

- "Internacional. Rafael Leão sai lesionado"

A Bola

- "Sporting 1-0 Moreirense. Estreia com o pé esquerdo"

- "Grande golo de Luis Suárez garante vitória no primeiro jogo de Paulo Fonseca"

- "Quarto triunfo seguido dos leões, terceiro com as redes invioladas"

- "'Fomos sufocantes e merecíamos mais. O Moreirense não existiu'. Paulo Fonseca"

- "A. Amadora-Benfica 20h30"

- "'Adeptos devem estar descansados com Prestianni'. Marco Silva partilha que a direção está a 'tratar e bem' da renovação do argentino"

- "O balanço de um ano após a reeleição de Rui Costa"

- "'Felizmente, somos melhores treinadores'. Técnico dos encarnados jogou com Paulo Fonseca no Belenenses e diz que não contrataria nem um nem outro"

- "V. Guimarães-FC Porto 18H00"

- "Ganhar sempre. Francesco Farioli e a 'mentalidade muito clara do clube'"

- "'Alberto trabalhou muito para chegar a um nível em que era impossível ignorá-lo'. Treinador dos dragões e a chamada à seleção do lateral-direito"

- "Alverca 1-1 Casa Pia"

- "Mau tempo adia Nacional-Ac. Viseu (para hoje) e Estoril-Marítimo (sem data)"

- "Hóquei em patins. Benfica vence Sporting e conquista Supertaça"

- "Ginástica. Vasco Peso campeão mundial de tumbling"

Record

- "Mágico Suárez, Golaço do colombiano dá brilho à estreia do novo treinador, Sporting 1 - 0 Moreirense"

- "Marco Silva garante Prestianni, Diz aos adeptos para ficarem descansados sobre a permanência do argentino, 'E acreditamos que o melhor está para vir ...', E. Amadora - Benfica, 20:30, Sport TV"

- "Supertaças para a luz, Benfica 3 - 2 Sporting, Benfica 3 - 1 Stuart Massamá, Hóquei em patins"

- "Farioli enterra Nápoles no passado, Triunfo na champions está esquecido, Treinador vê Gabri Veiga na seleção espanhola, V. Guimarães - FC Porto, Sport TV1"

- "Mau tempo adia jogos de madeirenses, Nacional - AC. Viseu passou para hoje por causa do nevoeiro, Marítimo impedido de viajar para defrontar Estoril"

- "Espanha: Mourinho mete a oitava, Valencia 0 -3 Real Madrid"