Ronaldo continua em destaque na imprensa nacional

A imprensa desportiva continua a dar amplo destaque à saída de Cristiano Ronaldo da Selecção Nacional, com os jornais a recuperarem os principais momentos do percurso do madeirense ao serviço de Portugal.

As declarações de Jorge Jesus, que voltou a afastar responsabilidades pela saída do capitão, dominam várias primeiras páginas, assim como as novidades da próxima convocatória, que deverá incluir os estreantes Alberto Costa e Gustavo Varela.

Georgina e Cristiano Ronaldo também são notícia, com a reunião da família em Cascais.Nos restantes títulos, sobressaem a descida dos preços dos combustíveis, as alterações previstas nas pensões e as preocupações com a segurança na Europa.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Start Campus pagou 637 mil euros à firma dos advogados que terão feito leis à medida"

- "Norma europeia. Lojas que recusem pagamentos em dinheiro vão ser punidas"

- "Macau. Au Kam San condenado a 12 anos e meio de prisão"

- "Inteligência artificial. A IA já entrou nas autarquias mas sem regras ou formação"

- "Oncologia. O que acontece nas fases iniciais do cancro da mama"

- "Gastronomia. Eles prometem 'fazer-nos salivar': são fotógrafos de comida"

- "João Galamba. 'Tenciono responsabilizar os procuradores da Influencer'"

Jornal de Notícias

- "ASAE manda fechar centenas de negócios do ramo alimentar"

- "A maior descida nos combustíveis dos últimos meses"

- "Expropriações no Porto. TGV deixa dezenas de moradores angustiados"

- "Acusação do MP. Autarca de Vizela terá partido o nariz à mulher"

- "Poder Local. Projeto do JN ganha prémio da ANAM"

- "Insegurança. Europa em alerta com ameaças de bomba que param aviões"

- "Habitação. Acampada recusa dar lugar a pista de gelo"

- "Ataque. Os treinadores portugueses que comandam campeonatos pelo mundo"

- "Seleção. Jesus não se sente 'culpado' pela saída de Ronaldo"

- "Pessoas. Georgina e CR7 reúnem família em Cascais"

Correio da Manhã

- "Fim de semana alargado com golfe na Solverde, Primeiro-Ministro no Algarve, Amigo de Montenegro movimenta 35 milhões e só declara 1 milhão, Justiça vê contas de empresário à lupa"

- "Em 2027: Maioria das pensões com aumento de 3,5%"

- "Baixa de preços: Gasolina e gasóleo com forte descida"

- "Paulo Fonseca ainda acredita no título, Sporting - Moreirense 20:30 Sport TV"

- "Sucesso de Varela provoca incómodo entre benfiquistas"

- "Seleção nacional: Jesus com novidades na convocatória pós-Ronaldo"

- "Detido: Atropela 'rival' e finge acidente"

- "Palmela: Criança esquecida em carrinha"

- "Obrigado capitão, Os grandes momentos de CR7 na seleção, Cristiano Ronaldo"

- "Vidas: O romance de Judite Sousa"

O Jogo

- Seleção. Jorge Jesus rejeita responsabilidades no adeus de CR7. 'Não me sinto culpado'"

- "'Todas as decisões foram tomadas a pensar na equipa'"

- "Alberto Costa e Gustavo Varela chamados"

- "Sporting-Moreirense. 'Acredito no título'. Paulo Fonseca reforça ambição, elogia rivais e destaca necessidade de entrar a ganhar"

- "Rui Silva à frente para ser dono da baliza"

- "FC Porto. Oskar à vista no vulcão do berço. Extremo polaco aumenta opções de Francesco Farioli no setor ofensivo em Guimarães"

- "FIFA no Dragão a preparar mundial de 2030"

- "Benfica. Ataque domina em toda a linha. Líderes em remates e golos na Taça da Liga, Liga Europa e campeonato"

- "Miguel Figueiredo renova contrato até 2031"

- "Famalicao-Arouca 1-0. Estreia minhota a vencer em casa. Primeira derrota arouquense na era de Vítor Severino. Estreia minhota a vencer em casa"

A Bola

- "Sporting-Moreirense 20H30. Paulo Fonseca em casa. Sucessor de Rui Borges é adepto leonino e estreia-se hoje a frente dos verdes e brancos"

- "'Sem defender bem é impossível lutar por títulos'. Elogia Marco Silva e Francesco Farioli, 'dois grandes treinadores', e diz que vai tentar não falar de arbitragem"

- "Silas Andersen deve manter-se no onze"

- "Seleção Nacional. Estreantes Alberto Costa e Gustavo Varela em lista alargada de 28 jogadores para os jogos da Liga das Nações com Dinamarca e Gales"

- "'Se calhar apressei as coisas, mas Ronaldo não saiu por minha causa'. Jorge Jesus"

- "Benfica. Marco Silva à beira de feito inédito. Águias somaram seis triunfos seguidos na UEFA pela terceira vez. Viktoria Plzen pode ser histórico"

- "Equipa de sub-23 extinta a partir da próxima época"

- "FC Porto. Pietuszewski às ordens para Guimarães"

- "'Vejo o Estrela 'top' 6 nas provas europeias'. Johannes Mosmang, presidente da SAD do E. Amadora, veio do Bayern e representa ilustres investidores"

- "Famalicão 1 Arouca 0"

- "Portugal perde com Espanha e falha final da finalíssima"

Record

- "Mãos à obra, Fonseca com novas ideias e muita fé para a estreia, Sporting - Moreirense 20:30 Sport TV"

- "Seleção: Jesus sem arrependimentos, 'Ronaldo? Não mudava nada, zero!', 'Ele estava na convocatória'"

- "Liga das nações: Gustavo Varela e Alberto Costa chamados pela primeira vez"

- "Benfica: Circati chega-se à frente, Marco Silva pensa dar-lhe maior protagonismo"

- "Equipa Sub-23 vai acabar"

- "FC Porto: Samu no cerco ao castelo, Titular em Guimarães, Pietuszewski também é opção"

- "Gesto obsceno no clássico: Técnico de equipamentos suspenso 30 dias"

- "Obrigado capitão, Os grandes momentos de CR7 na seleção, Cristiano Ronaldo"