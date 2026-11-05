Vitória democrata nos EUA, saúde e emigração em destaque na imprensa

Bom dia. A vitória expressiva dos democratas nas eleições intercalares nos Estados Unidos, as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, a emigração e as mudanças no ensino secundário marcam a actualidade da imprensa nacional desta quinta-feira, 5 de Novembro de 2026. A habitação mantém-se entre os temas em destaque, com propostas do PS e do Chega em discussão, enquanto a obrigatoriedade da Matemática até ao 12.º ano e as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde também estão em destaque. No desporto, a vitória do FC Porto sobre o Nápoles e a chegada de Paulo Fonseca ao Sporting dominam as primeiras páginas.

Na revista Visão o destaque vai para a entrevista a Helena Roseta, sob o título "A vida vai dar-nos muitas lições. O povo não está a dormir", e aborda o seu percurso de intervenção pública, os novos movimentos sociais e as políticas de habitação. O jornal dá ainda atenção a García Lorca, à história dos reis de Portugal e ao património.

No Correio da Manhã abre com a investigação por fraude fiscal a um amigo de "Macaco", destacando a apreensão de carros de luxo. A vitória do FC Porto sobre o Nápoles e a mudança no comando técnico do Sporting também estão em destaque, a par dos resultados eleitorais nos EUA, dos protestos e das dificuldades no acesso à saúde.

No Público coloca-se em evidência os mais de 780 mil portugueses que emigraram nos últimos cinco anos e a vitória dos democratas nas eleições norte-americanas. O jornal destaca ainda a entrevista a António Barreto, a crise da habitação, a futura obrigatoriedade da Matemática no ensino secundário e a intenção do Estado de vender acções do Benfica.

O Jornal de Notícias destaca a fraude de um homem que burlou amigos para investir em criptomoedas e a vitória do FC Porto na Liga dos Campeões. A habitação, com 134 milhões de euros destinados pelo Norte a apoiar os mais pobres, e a obrigatoriedade da Matemática até ao 12.º ano também marcam a edição.

No Diário de Notícias aponta-se às dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, com três em cada dez portugueses a dizerem que não receberam assistência em tempo adequado, e a vitória democrata nos EUA. A habitação, a possibilidade de o Ministério Público abandonar o inquérito aos detidos na acampada, os despedimentos na Sword associados à inteligência artificial e a guerra na Ucrânia completam os principais temas.

O Negócios dá destaque à saída de Miguel Stilwell da liderança da EDP, prevista para 2027, e à vitória democrata nos EUA, que poderá abrir dois anos de bloqueio político em Washington. A mão-de-obra estrangeira na construção, as propostas do PS e do Chega para a habitação e a gestão da REN também estão em evidência.

O Jornal Económico destaca a saída de Miguel Stilwell da EDP, os resultados da EDP Renováveis e do Banco Português de Fomento e a reacção positiva dos mercados à derrota de Donald Trump. A inflação, o desemprego jovem e os custos da transição energética completam a actualidade económica.

Já O Jogo aponta à vitória do FC Porto por 4-1 frente ao Nápoles, sublinhando o regresso dos dragões às vitórias europeias após três derrotas. A chegada de Paulo Fonseca ao Sporting, com contrato até 2030, e as antevisões dos jogos do Benfica e do Braga nas competições europeias também estão em evidência.

No A Bola destaca-se o "futuro brilhante" prometido por Paulo Fonseca no Sporting e a vitória categórica do FC Porto sobre o Nápoles. O regresso de Barrenechea ao Benfica, as declarações de Marco Silva e a antevisão do encontro do Braga na Liga Conferência completam a edição.

E, por fim, no Record abre-se com a chegada de Paulo Fonseca ao Sporting, que assinou até 2030 e já orientou o primeiro treino. A vitória do FC Porto na Liga dos Campeões, descrita como uma exibição de luxo na segunda parte, e os jogos europeus do Benfica, Torreense e Braga também merecem destaque.