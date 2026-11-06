Cancelamento de voo cargueiro atrasa chegada da imprensa nacional à Madeira

A distribuição da imprensa nacional na Madeira sofreu esta sexta-feira, 6 de Novembro, um atraso devido ao cancelamento da segunda rotação do avião cargueiro que assegura o transporte de mercadorias para a Região.

Segundo informações transmitidas pela empresa de logística responsável pela operação, o cargueiro tinha dois voos previstos para esta sexta-feira. Contudo, a primeira operação já estava ocupada com carga do dia anterior, na sequência do cancelamento da segunda rotação de quinta-feira.

Os jornais nacionais estavam programados para seguir na segunda operação de hoje, que acabou por ser cancelada devido à falta de tripulação.

A situação foi comunicada durante a manhã, tendo a empresa confirmado que a carga já se encontra entregue e reprogramada para o voo de amanhã, sábado, 7 de Novembro.

Assim, a imprensa nacional que deveria estar disponível hoje nas bancas da Madeira só deverá chegar aos pontos de venda amanhã, com um dia de atraso face à distribuição habitual.