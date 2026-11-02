Terceira carga policial contra acampadas em destaque na imprensa nacional

A carga policial no Rossio e na Praça D. João I, que resultaram em confrontos, feridos e detidos em Lisboa e no Porto e a pressão política sobre o Governo dominam a actualidade, com o Presidente da República a exigir esclarecimentos e o debate sobre a ordem pública e o direito à manifestação continuam nas manchetes dos jornais nacionais esta segunda-feira, 2 de Novembro de 2026. A saída de Rui Borges do Sporting e a chegada de Paulo Fonseca marcam também a agenda noticiosa, enquanto as eleições intercalares nos Estados Unidos e a crise na habitação e o custo de vida, na origem das manifestações recentes por toda a Europa, merecem atenção da imprensa.

No Público destaca-se a insistência do Governo na defesa da ordem pública, perante a pressão de Belém, e a preparação do Tribunal para decidir se as tendas podem permanecer no Rossio. Na saúde, o SNS recebe uma nova injecção de 1.538 milhões de euros para pagar medicamentos e exames. No plano político, o bloco central divide PSD e PS perante o avanço do Chega. A crise na habitação, com a entrevista "Construir mais não é solução", e a saída de Rui Borges do Sporting, com Paulo Fonseca a caminho, completam os principais temas.

O Correio da Manhã dá grande destaque aos confrontos, com quatro mães detidas em Lisboa e no Porto a denunciarem que "Carregaram sobre os nossos filhos". Seguro quer saber tudo sobre a carga policial, enquanto uma polícia à paisana saca da arma. O jornal aborda ainda o caso do padre salvo em tribunal por sexo consentido e a polémica em torno do presidente do Instituto da Habitação, que ganha um "salário extra" em quilómetros. Na actualidade desportiva, o Sporting despede Rui Borges e abre a porta a Paulo Fonseca.

O Jornal de Notícias também coloca em evidência a violência que "volta às acampadas", num contexto de contestação à intervenção policial. A tripulação da PJ conduz até ao Algarve um barco com seis toneladas de haxixe, enquanto os comboios partem lotados para sul no domingo à noite. A falta de dinheiro leva jovens a adiar o plano de ter filhos. Na política internacional, a onda azul pode dar uma "oposição a sério" a Donald Trump. O Sporting volta a marcar presença com a saída de Rui Borges e a possível chegada de Paulo Fonseca.

Já o Diário de Notícias questiona o que poderá acontecer se houver "uma praça de gente ao relento", na sequência da carga policial no Rossio. O jornal destaca ainda o aumento das apreensões de "gás do riso", que já duplicaram face ao ano passado. Na política, Marco Almeida desafia José Luís Carneiro a visitar Sintra para conhecer os resultados das políticas do PS, enquanto o Governo alerta para uma derrapagem nos juros devido aos empréstimos da "troika" e do PRR. A saída de Rui Borges e a entrada de Paulo Fonseca também estão em destaque.

Nos especializados, o Negócios centra-se nas consequências políticas da nova carga policial, que coloca pressões sobre Montenegro. Na entrevista a Manuel Castro Almeida, o ministro manifesta vontade de ir mais longe com o PS nos solos rústicos. O jornal aborda ainda as questões do júri à Sacyr sobre a segurança na alta velocidade, a força das matérias-primas do futuro e o impacto da subida dos preços dos alimentos, que aumentaram 42% em dez anos, o dobro da inflação.

E O Jornal Económico destaca a pressão de Seguro sobre o Governo e os partidos na véspera do Conselho de Estado, num contexto de contestação à actuação policial. Na economia, uma em cada cinco famílias gasta 15% do rendimento com crédito, enquanto o Estado espera 20 milhões de euros anuais em dividendos da REN. O jornal aborda ainda a subida do Brent acima dos 117 dólares por barril, a redução da exigência de capital ao BCP e a nova taxa de dois euros sobre encomendas provenientes de fora da União Europeia.

Nos desportivos, o Record dá destaque à contratação de Paulo Fonseca pelo Sporting, com estreia prevista para sábado frente ao Moreirense. Rui Borges, despedido, pretende receber o contrato até ao fim e recusou viajar para Londres. Tiago Fernandes orienta a equipa frente ao Shakhtar. No andebol, o FC Porto vence o Sporting por 34-32, num clássico marcado por nova polémica, com Ricardo Costa a afirmar que foi atirado ao chão. Kimi Antonelli é também destaque por se tornar o mais jovem campeão do mundo de Fórmula 1.

O Jogo destaca a passagem "De Lyon a leão" de Paulo Fonseca, com um contrato superior a dois anos, e revela que um telefonema de Frederico Varandas deu início ao processo de rescisão e à mudança de treinador. Rui Borges recusou dirigir a equipa em Londres antes de deixar o Sporting. No andebol, o FC Porto termina um jejum de dois anos e meio ao vencer o Sporting por 34-32. Kimi Antonelli é igualmente notícia como o mais novo campeão de sempre da Fórmula 1.

E A Bola destaca a contratação de Paulo Fonseca pelo Sporting, com um contrato longo, depois de deixar o Lyon e assumir o comando após o Shakhtar. O Sunderland mantém o interesse em Geny Catamo, enquanto o FC Porto apresenta um forte sotaque espanhol, responsável por 52% dos golos. No andebol, os dragões derrotam os leões e mantêm-se invencíveis no campeonato há 50 jogos. A polémica no Dragão Arena, com Ricardo Costa a queixar-se de ter sido "atirado ao chão por um steward", e a conquista da Elite Cup pelo FC Porto completam a actualidade desportiva.