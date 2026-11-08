FC Porto busca 11.ª vitória seguida em Guimarães, Benfica visita Estrela

O FC Porto vai procurar hoje alcançar a 11.ª vitória em outras tantas jornadas na I Liga de futebol, no reduto do vitória de Guimarães, enquanto o perseguidor Benfica desloca-se à Amadora para enfrentar o Estrela.

A equipa liderada pelo italiano Francesco Farioli, que na última ronda conseguiu passar a ser a segunda 'azul e branca' a arrancar a prova com 10 triunfos, ficando a apenas três de igualar o feito alcançado em 1939/40, quando atingiu 13 vitórias consecutivas, pode agora, em Guimarães, chegar à 11.ª.

Os 'dragões' visitam a 'cidade berço', a partir das 18:00, motivados pela primeira vitória na fase de liga da Liga dos Campeões, quando receberam e golearam, na quarta-feira, os italianos do Nápoles por 4-1, em jogo da quarta jornada da prova, que relançou a candidatura portista ao apuramento para o play-off.

Mais tarde, a partir das 20:30, o Benfica, segundo classificado, com 25 pontos, contra os 30 do líder FC Porto e 24 do terceiro Sporting, que venceu no sábado o Moreirense (1-0), joga em casa do Estrela da Amadora, que apresenta evidentes sinais de quebra, ao somar quatro derrotas consecutivas nas últimas jornadas.

Os 'encarnados' estão proibidos de ceder mais pontos, depois do empate em casa no arranque frente ao Académico de Viseu e da derrota no Dragão com o FC Porto, e surgem na Amadora num bom momento, face a três triunfos consecutivos na prova e motivados pelo bom arranque na Liga Europa.

Ainda hoje, o Santa Clara, equipa sensação da prova, com 21 pontos, na quarta posição, recebe o sétimo classificado Gil Vicente, pelas 15:30, à mesma hora que o Nacional será o anfitrião do Académico de Viseu, num encontro que estava inicialmente marcado para sábado, mas foi adiado para hoje devido ao forte nevoeiro no Estádio da Madeira.

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As condições climatéricas levaram também ao adiamento do jogo entre o Estoril-Praia, a única equipa da I Liga que ainda não venceu, e o Marítimo, que não conseguiu viajar para Lisboa. A nova data será indicada posteriormente.

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Por fim, em Vila do Conde, o aflito Rio Ave recebe o Sporting de Braga, a partir das 20:30.

Programa da 11.ª jornada

- Sexta-feira, 06 nov:

Famalicão - Arouca, 1-0

- Sábado, 07 nov:

Alverca - Casa Pia, 1-1

Sporting - Moreirense, 1-0

- Domingo, 08 nov:

Nacional - Académico de Viseu, 15:30.

Santa Clara - Gil Vicente, 15:30.

Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00.

Estrela da Amadora - Benfica, 20:30.

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30.