Veleiro deu à costa, árvores caídas e chuva já atingiu aviso laranja
Um veleiro deu à costa na baía de Machico, na sequência do agravamento das condições meteorológicas que afecta o arquipélago da Madeira.
Na costa Norte, na zona do Porto da Cruz, quase uma dezena de veleiros e iates procurou refúgio, abrigando-se das condições adversas do mar.
No Funchal, uma árvore caiu em Santo António, em frente ao Colégio do Marítimo e junto à bomba de combustível da Galp.
Em São Martinho, também há queda de galhos, mas esta será uma situação que, seguramente, ocorre por vários locais da Madeira dada a intensidade do vento.
Entretanto, na última hora, a estação meteorológica do Funchal/Observatório registou 27,7 litros de precipitação por metro quadrado, um valor correspondente ao limiar de aviso laranja para um período de uma hora.
As imagens das chuvas fortes captam no Funchal muita gente apanhada na rua, alguns mesmo desprevenidos.
Estas são as ocorrências mais recentes da depressão Bruna que atravessa a Madeira por estas horas.
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