Veleiro deu à costa, árvores caídas e chuva já atingiu aviso laranja

Um veleiro deu à costa na baía de Machico, na sequência do agravamento das condições meteorológicas que afecta o arquipélago da Madeira.

Na costa Norte, na zona do Porto da Cruz, quase uma dezena de veleiros e iates procurou refúgio, abrigando-se das condições adversas do mar.

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No Funchal, uma árvore caiu em Santo António, em frente ao Colégio do Marítimo e junto à bomba de combustível da Galp.

Em São Martinho, também há queda de galhos, mas esta será uma situação que, seguramente, ocorre por vários locais da Madeira dada a intensidade do vento.

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Entretanto, na última hora, a estação meteorológica do Funchal/Observatório registou 27,7 litros de precipitação por metro quadrado, um valor correspondente ao limiar de aviso laranja para um período de uma hora.

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As imagens das chuvas fortes captam no Funchal muita gente apanhada na rua, alguns mesmo desprevenidos.

Estas são as ocorrências mais recentes da depressão Bruna que atravessa a Madeira por estas horas.