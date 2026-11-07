Santa Cruz encerra acessos e passeios marítimos devido à agitação do mar

O Município de Santa Cruz vai proceder ao encerramento dos acessos, passeios marítimos e zonas da orla costeira do concelho, como medida preventiva devido à agitação marítima.

A informação foi divulgada pela Câmara Municipal de Santa Cruz, através de um comunicado do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), em articulação com o SANAS. A decisão tem como objectivo salvaguardar a segurança de pessoas e bens, prevenindo situações de risco provocadas pelas condições adversas do estado do mar.

Perante este cenário, as autoridades apelam à população para que respeite os condicionamentos de acesso e a sinalização de interdição colocada no local, evitando circular ou permanecer junto à orla costeira, praias, zonas balneares e estruturas marítimas.

É também recomendado que as pessoas não se aproximem do mar para observar ou fotografar a agitação marítima, mantenham uma distância de segurança das zonas onde as ondas possam galgar a costa e não atravessem áreas inundadas ou passeios marítimos com água e detritos.

A Protecção Civil aconselha ainda a evitar o estacionamento de viaturas junto à linha de costa e em locais expostos à agitação marítima, bem como a seguir as indicações dos agentes de proteção civil e das autoridades no terreno.