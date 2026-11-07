Capitania alerta para mau tempo no mar e vento até 74 km/h

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo, de sinal 2, para o arquipélago da Madeira, devido à previsão de vento de força 8, com velocidades entre 63 e 74 quilómetros por hora, ou superior, começando no quadrante sudoeste.

A autoridade marítima actualizou também o aviso de vento forte e emitiu um aviso de visibilidade má, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação divulgada, o vento deverá soprar de sul, inicialmente moderado a fresco, aumentando gradualmente de intensidade para muito fresco e, por vezes, forte, podendo atingir os 74 quilómetros por hora a partir do final da tarde.

A visibilidade, que deverá variar entre boa e moderada, poderá tornar-se temporariamente fraca ou má entre o final da tarde e o início da noite.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de oeste entre um e 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros. Na costa sul, as ondas de sudoeste, inicialmente entre um e 1,5 metros, deverão também aumentar para 2,5 a 3,5 metros.

A previsão para a orla marítima é válida até às 06:00 de domingo, 8 de Novembro.

A Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções para garantir a sua segurança, nomeadamente reforçando a amarração e mantendo uma vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas.

A população é também aconselhada a evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de protecção dos portos, arribas e praias. A autoridade marítima desaconselha ainda a pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.