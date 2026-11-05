Chuva e trovoada nas previsões do tempo para a Madeira esta quinta-feira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado no final do dia.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes a partir da manhã, passando a períodos de chuva a partir do final do dia. Há condições favoráveis à ocorrência de trovoadas a partir da manhã.

O IPMA já emitiu um aviso aparelho para a precipitação, abrangendo a costa Sul e as regiões montanhosas, devido à chuva forte que deverá fazer-se sentir entre as 9 e as 15 horas desta quinta-feira.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Sul.

Para o Funchal, o IPMA aponta céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado no final do dia. São esperados aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes a partir da manhã, passando a períodos de chuva a partir do final do dia.

Também na capital madeirense há condições favoráveis à ocorrência de trovoadas a partir da manhã.

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte/Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Sudoeste inferiores 1 metro, aumentando gradualmente para 1 a 1,5 metros na parte Oeste. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre 22/23ºC.