Chuva e trovoada nas previsões do tempo para a Madeira esta quinta-feira
Hoje convém não deixar o guarda-chuva em casa
As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado no final do dia.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes a partir da manhã, passando a períodos de chuva a partir do final do dia. Há condições favoráveis à ocorrência de trovoadas a partir da manhã.
O IPMA já emitiu um aviso aparelho para a precipitação, abrangendo a costa Sul e as regiões montanhosas, devido à chuva forte que deverá fazer-se sentir entre as 9 e as 15 horas desta quinta-feira.
Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Sul.
Para o Funchal, o IPMA aponta céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado no final do dia. São esperados aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes a partir da manhã, passando a períodos de chuva a partir do final do dia.
Também na capital madeirense há condições favoráveis à ocorrência de trovoadas a partir da manhã.
No mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte/Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Sudoeste inferiores 1 metro, aumentando gradualmente para 1 a 1,5 metros na parte Oeste. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre 22/23ºC.