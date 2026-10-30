'Seven Seas Mariner' vem passar o dia no Funchal
O navio de cruzeiro Seven Seas Mariner chegou na manhã desta sexta-feira ao Funchal, para uma escala de nove horas. A navegar de Málaga, Espanha, o Seven Seas Mariner, traz a bordo 1.077 pessoas, sendo 623 passageiros e 454 tripulantes.
Está a realizar um cruzeiro de 28 noites entre a Grécia (Atenas) e os Estados Unidos (Miami). Antes de chegar à Madeira, visitou a Turquia, Malta. Itália, Monte Carlo e Espanha. Do Funchal segue, às 17:00 horas, para as Bermudas, e daí para Miami, de acordo com informação prestada pela APRAM - Portos da Madeira.
É uma escala da responsabilidade da JFM Shipping, e o navio da Regent Seven Seas Cruises, cruzou-se com o Ilma que passou a noite no Funchal. O navio da Ritz-Carlton Yacht Collection, agenciado pela Blatas, chegou na quinta-feira de Lisboa com 131 passageiros e 354 tripulantes, se segue ao início da tarde para Nassau, nas Bahamas.
Amanhã, sábado, o Funchal recebe o Arcadia, com 1.967 passageiros e 825 tripulantes, que vai passar a noite na pontinha.