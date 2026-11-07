Competitividade e entusiasmo em mais uma etapa do Madeira Padel Tour 2026

O Madeira Padel Tour 2026 encerrou hoje a sua sétima etapa com os vencedores encontrados e mais uma semana de intensa actividade nos courts. Foram 128 duplas em competição nesta etapa na Quinta do Padel, num total de 256 jogadores.

Promovido pelo DIÁRIO e pelo Padel Nuestro Madeira, o torneio voltou a reunir participantes de diferentes níveis, afirmando-se como um espaço de competição, convívio e promoção do padel na Região.

O capítulo final ficou reservado às decisões. Com os finalistas determinados a concluir a prova da melhor maneira, os encontros decisivos trouxeram emoção e incerteza até aos últimos instantes.

Agora, as atenções centram-se no Masters, agendado para Dezembro, que marcará o reencontro dos grandes protagonistas desta edição.