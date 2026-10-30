Solicitados mais de 110 mil serviços no CMFOnline em 2026

Mais de 110 mil serviços municipais foram solicitados através da plataforma digital CMFOnline desde o início deste ano. O número foi divulgado pela Câmara Municipal do Funchal, esta quinta-feira, 29 de Outubro, no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Desburocratização.

A plataforma, criada há três anos com o objectivo de simplificar o acesso aos serviços municipais, conta actualmente com mais de 42 mil munícipes registados e ultrapassou, em Setembro, a marca de um milhão de acessos acumulados.

Entre as medidas mais recentes de modernização administrativa, a autarquia destaca a integração da Chave Móvel Digital na CMFOnline, permitindo aos utilizadores uma autenticação mais simples e segura.

A propósito da efeméride, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, participou na 9.ª Conferência Internacional da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) Norte, realizada na Maia, onde integrou o painel 'A Experiência do Cliente numa Perspectiva 360º'.

O encontro reuniu representantes de organismos públicos e empresas tecnológicas para debater os desafios da transformação digital, a evolução dos modelos de atendimento e a importância de tornar os serviços públicos mais eficientes e acessíveis.

Segundo a autarquia, o Funchal foi apontado, a par de Cascais, como um exemplo nacional na área do atendimento ao cidadão, tendo a participação na conferência permitido partilhar experiências e boas práticas.

A estratégia de modernização dos serviços municipais contempla ainda a formação dos trabalhadores da Loja do Munícipe e do Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma (CIGMA), nomeadamente nas áreas da cibersegurança e das competências interpessoais.