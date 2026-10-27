Expedição Madeira Ocean 2026 apresenta resultados preliminares

A expedição Madeira Ocean 2026 apresenta esta quarta-feira, 28 de Outubro, os resultados preliminares da investigação realizada, numa sessão agendada para as 15 horas, no Pestana Casino Park.

O evento final desta expedição científica tem início às 15h30, com a abertura da sessão por Paulo Oliveira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), seguindo-se, às 15h40, a apresentação dos resultados preliminares da expedição por João Canning Clode, da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI).

O programa inclui uma mesa-redonda moderada por Pedro Sepúlveda, dedicada à ciência, às áreas marinhas protegidas e à conservação do oceano. Participam Susanne Schäfer, da ARDITI; Ricardo Gouveia, do IFCN; Filipe Henriques, da Direção Regional das Pescas (DRP); João Alves, armador da Ponta do Calhau; Ana Hilário, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro (CESAM-UA); e Nuno Sá, videógrafo subaquático.

A sessão prossegue com intervenções de Rui Caldeira, da ARDITI, de Paul Rose, da National Geographic Pristine Seas, e de Emanuel Gonçalves, da Fundação Oceano Azul.

Pelas 16h50, serão exibidos os melhores momentos da expedição, seguindo-se, às 16h55, a intervenção do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. O encerramento está previsto para as 17h05.

O DIÁRIO acompanhou a ‘Leg 1’ da expedição, entre a Madeira e as Ilhas Desertas. Foi apenas a primeira etapa de uma operação que se prolongou até hoje e que reuniu cerca de 200 participantes, mais de 10 embarcações e dezenas de entidades nacionais e internacionais

Mar da Madeira em estudo durante 28 dias Cerca de 200 participantes, 34 entidades, mais de 10 embarcações e equipas científicas nacionais e internacionais vão passar 28 dias a estudar os ecossistemas marinhos da Região Andreia Correia , 02 Outubro 2026 - 10:52

O que escondem as Desertas Acompanhe o segundo dia da expedição Madeira Ocean 2026 Andreia Correia , 04 Outubro 2026 - 11:36

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h30 - Reunião de Câmara da Câmara Municipal do Funchal:

Paços do Concelho

09h00 - 16h30 - 3.ªs Jornadas Rota da Saúde, subordinadas ao tema 'Saúde, Acessibilidade e Qualidade de Vida — Mais saúde, menos barreiras, mais inclusão!', promovida pela ADNME-RAM;.

Sala da Assembleia Municipal do Funchal

10h30- Cerimónia de entrega de Certificações e Selo de Excelência do Projecto 'Escola EDUCAmedia':

Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes



11h00 - Cerimónia da Entrega e Posse de Comando do Comando Territorial da Madeira da GNR:

Largo das Capelistas

12h00 - Apresentação do XXIX Open Internacional de Bridge da Madeira;

Hotel Vidamar

12h00 - Inauguração do 'Espaço com Sentido', que resulta de uma parceria entre a Direcção Regional de Educação e a Fundação MEO

Instalações da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT)

IX Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia-EIPOEMA

Porto Santo

Agenda Política

10h45 - Iniciativa do grupo parlamentar do PSD/Madeira.

Quinta do Barbusano

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Outubro. Dia Mundial do Judo, Dia Mundial da Terceira Idade e Dia Internacional da Animação:

1492 - Navegador Cristóvão Colombo descobre Cuba.

1636 - É fundada Harvard, a primeira faculdade das colônias americanas

1856 - É inaugurado o primeiro troço de caminho-de-ferro entre Lisboa e o Carregado, na Linha do Leste, agora designada Linha do Norte.

1922 - Benito Mussolini toma o poder em Itália. Começa a ditadura fascista.

1929 - Os preços começam a descer na Bolsa de Nova Iorque. Seriam necessárias 24 horas para se perceber a dimensão do desastre.

1954 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor norte-americano Ernest Miller Hemingway.

1958 - Início do pontificado do Papa João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, dá posse o XIII Governo Constitucional, liderado por António Guterres.

2003 - A poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen recebe o Prémio Rainha Sophia de Poesia Ibero-americana.

2007 - A companhia aérea TAP inaugura a ligação entre Lisboa e Cidade da Praia, Cabo Verde, com a oferta de quatro voos semanais.

2009 - Face Oculta. O departamento de Investigação da Polícia Judiciária de Aveiro faz buscas em várias empresas e sociedades do país no âmbito da operação "Face Oculta", sobre suspeitas de corrupção. REN, REFER, EDP e Galp são algumas das empresas visitadas pela PJ. No primeiro dia são constituídos 12 arguidos, entre os quais o administrador do BCP e ex-ministro da Administração Interna de António Guterres, Armando Vara, o filho do presidente da REN, o advogado Paulo Penedos, e o empresário aveirense José Godinho, detido por perigo de fuga.

2014 - O foguetão Antares, da empresa norte-americana Orbital Sciences, transporta a cápsula não tripulada Cygnus para a Estação Espacial Internacional, explode seis segundos depois do seu lançamento, em Wallops Island, Virgínia.

2015 -- A agência espacial norte-americana NASA anuncia que a sonda Cassini, que orbita Saturno desde 2004, é um projeto conjunto da NASA, da agência espacial europeia ESA e da congénere italiana ASI, fez uma aproximação histórica a Encelado, lua gelada de Saturno, ao posicionar-se a 49 quilómetros sobre a região polar sul, o que permite fornecer dados mais precisos sobre a sua composição.

2025 - Pelo menos 120 pessoas morrem, entre os quais quatro polícias, numa mega operação no Rio de Janeiro contra o grupo Comando Vermelho, a organização criminosa mais poderosa e antiga do Rio de Janeiro, com ramificações em todo o Brasil. É considerada a operação mais mortal de sempre na cidade.

Pensamento do dia