Prémio Cervantes 2026 para escritora e jornalista espanhola Cristina Fernández Cubas

A escritora e jornalista espanhola Cristina Fernández Cubas é a vencedora do Prémio Cervantes 2026, anunciou hoje o ministro da Cultura de Espanha, Ernest Urtasun.

Cristina Fernández Cubas, nascida em Barcelona, em 1945, é conhecida como "grande mestre do conto" nas letras em língua espanhola.

Em Portugal, da escritora, foram publicados os livros "Os sótãos de Brumal" e "Com Agatha em Istambul", ambos na década de 1990, pela Teorema.

Em 2016, Cristina Fernández Cubas venceu o Prémio Nacional de Narrativa de Espanha.

O Prémio de Literatura em Língua Castelhana Miguel de Cervantes, concedido todos os anos pelo ministério espanhol da Cultura, reconhece "a obra de um autor e toda a sua trajetória" e está dotado de 125 mil euros, constituindo "o mais prestigiado galardão das letras em espanhol", como se lê na sua página.