Transavia retira lugar 7C dos voos para o Funchal em homenagem a Ronaldo

A companhia aérea Transavia decidiu prestar uma homenagem original a Cristiano Ronaldo, na sequência do anúncio do fim da carreira do futebolista madeirense na selecção Nacional. A transportadora de baixo custo anunciou, nas redes sociais, a retirada simbólica do lugar 7C dos voos com destino ao Funchal, numa referência ao número que acompanhou o jogador ao longo da carreira.

"CR7 pendura as chuteiras e os nossos lugares 7C também são retirados dos voos para o Funchal", escreveu a companhia aérea, numa publicação acompanhada de uma fotografia em que surge uma camisola de Cristiano Ronaldo colocada precisamente naquele assento.

A iniciativa surge depois de o internacional português, de 41 anos, ter anunciado, na quinta-feira, o encerramento de um percurso de 23 anos ao serviço da equipa das quinas. Uma despedida que marca o fim de uma das mais longas e bem-sucedidas carreiras da história do futebol de selecções.

Cristiano Ronaldo terminou a passagem pela selecção nacional com 234 internacionalizações e 146 golos, números que o colocam no topo das listas de jogadores com mais partidas e mais golos ao serviço de uma selecção.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua a representar o Al Nassr, da Arábia Saudita, mantendo como um dos seus objectivos alcançar a marca dos mil golos na carreira profissional.

finally — Ryanair (@Ryanair) November 5, 2026

A despedida do capitão português também motivou uma reacção da Ryanair, embora num tom diferente. A companhia irlandesa respondeu com um simples "Finalmente" a uma publicação do jornalista Fabrizio Romano sobre o fim da carreira internacional do madeirense, numa provocação que gerou várias reacções nas redes sociais.

Também a TAP reagiu ao anúncio de Cristiano Ronaldo, deixando uma mensagem de homenagem ao futebolista madeirense nas redes sociais.

"Há quem nasça para tocar o céu, riscar o azul com linhas brancas e escrever um nome tão grande que, sempre que aterramos, todos sabem que somos de Portugal. Obrigado, Cristiano Ronaldo", escreveu a companhia aérea portuguesa, enaltecendo o contributo do jogador para a projecção do nome de Portugal além-fronteiras.