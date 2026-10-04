O que escondem as Desertas

As Ilhas Desertas foram um dos destinos da primeira etapa da expedição científica Madeira Ocean 2026, que durante o mês de Outubro percorre diferentes zonas do arquipélago para estudar os seus ecossistemas marinhos e recolher dados que possam ajudar a compreender melhor o património natural da Madeira.

O DIÁRIO acompanhou esta etapa no terreno e entrou num território onde a presença humana é reduzida, mas onde existe um trabalho permanente de monitorização, investigação e conservação. Entre a terra e o mar, diferentes equipas desenvolvem actividades destinadas a conhecer melhor as espécies, acompanhar a evolução dos ecossistemas e reunir informação que poderá ser importante para as decisões futuras sobre a gestão e protecção do espaço marinho.

A visita permitiu também conhecer a realidade de quem permanece nas Desertas durante vários dias, assegurando a vigilância da reserva, acompanhando a fauna e a flora e garantindo tarefas que vão muito além da fiscalização.

Mas as Desertas não são apenas um cenário para a ciência. São um território com regras, espécies únicas e uma história de conservação que se faz diariamente, muitas vezes longe dos olhos de quem está na Madeira.

A reportagem completa pode ser lida amanhã na edição impressa do DIÁRIO.