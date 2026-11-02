Época balnear de 2026 termina com 31 mortos nas praias portuguesas

Trinta e uma pessoas morreram nas praias portuguesas durante a época balnear deste ano, que terminou oficialmente no domingo, revelou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

"Mais de seis meses decorridos da época balnear 2026, a Autoridade Marítima Nacional registou, entre 01 de maio e 31 de outubro, 1.479 salvamentos, 2.782 ações de primeiros-socorros e 31 vítimas mortais nas praias portuguesas", revelou a AMN.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, entre as mortes contam-se 17 afogamentos, 12 por doença súbita e dois por causa desconhecida.

Onze das mortes ocorreram em praias marítimas vigiadas, outras 11 em praias marítimas não vigiadas, seis em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) e três em outras zonas marítimas não vigiadas.

Entre as vítimas mortais está também um homem de nacionalidade suíça que morreu, a 19 de Outubro, no Complexo Balnear da Doca do Cavacas, no Funchal, conforme noticiou o DIÁRIO. A causa provável da morte surge como desconhecida no balanço da AMN.

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Naqueles seis meses, a Autoridade Marítima Nacional contabilizou ainda 1.479 salvamentos realizados e 2.782 acções de primeiros socorros.

A época balnear de cada ano é definida em portaria, publicada em Diário da República, que identifica as águas balneares e a definição da respetiva época. Dentro deste período mais abrangente, os municípios decidem a sua época.

Em 2026, a época balnear decorreu oficialmente entre 15 de abril e 31 de outubro.