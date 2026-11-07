Casting procura bailarinos e figurantes para videoclipe no Funchal

O Auditório do Centro Cívico de São Martinho recebe, no próximo sábado, 14 de Novembro, um casting para a selecção de bailarinos e figurantes para um videoclipe.

A iniciativa decorre entre as 15h30 e as 19h30 e destina-se a participantes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 16 anos. A organização informa que não é necessária experiência prévia.

Embora a participação esteja aberta a interessados, é dada preferência à pré-inscrição, que pode ser feita através de mensagem escrita por WhatsApp para o número 933 361 098.

O casting é promovido por DM AR, Sete Sentidos, LG Leonardo Gonçalves Consultor Imobiliário e HEY STARS, e terá lugar no Centro Cívico de São Martinho, no número 61 da respectiva rua.