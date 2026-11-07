Inaugurada a II edição da Feira do Artesanato do Porto Santo

As portas da II Feira de Artesanato do Porto Santo estão abertas a partir de hoje, 7 de Novembro, e até dia 15, no Centro Cultural e de Congressos da "ilha dourada".

"É um compromisso desta associação com os artesãos. Nós, desde o momento em que eles fazem parte desta instituição, comprometemo-nos que faríamos três eventos com eles neste ano", sublinhou José António Castro, homem forte da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), entidade organizadora do certame.

"A primeira foi no ano passado no hotel Navigator, outro este ano no Centro de Congressos e, por último a presença deles na Expo Natal", destalhou o organizador em declarações ao DIÁRIO.

Castro adiantou ainda que os " artesãos tinham toda a necessidade de se expandirem, dar a conhecer e tentar vender os seus produtos nos diversos certames que organizamos".

Esta segunda edição da Feira de Artesanato do Porto Santo conta com 13 artesãos. De salientar que somente uma representante da junta de freguesia compareceu à abertura do evento.