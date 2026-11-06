Feira de Artesanato do Porto Santo reúne 13 artesãos a partir deste sábado

A segunda edição da Feira de Artesanato do Porto Santo decorre entre os dias 7 e 15 de Novembro, no Centro Cultural e de Congressos da ilha, numa iniciativa promovida pela Associação de Indústria Comércio e Turismo de Porto Santo (AICTPS).

O certame contará com a participação de 13 artesãos, que terão oportunidade de apresentar e divulgar os seus trabalhos junto da população e dos visitantes, dando a conhecer os produtos que desenvolvem ao longo do ano.

A iniciativa regressa depois do balanço positivo da primeira edição, realizada em 2025, que, segundo a organização, registou uma boa aceitação tanto por parte dos artesãos participantes como do público.

A inauguração está marcada para este sábado, pelas 16 horas, numa cerimónia que contará com a presença de representantes das principais entidades locais.