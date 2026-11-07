Jogo do Marítimo no Estoril deste domingo poderá ser adiado

O jogo de amanhã do Marítimo no Estoril está em risco. Os verde-rubros deviam viajar daqui a pouco para Lisboa, mas as condições meteorológicas adversas que se fazem sentir na Madeira, causadas pela depressão Bruna, estão a condicionar fortemente o Aeroporto da Madeira.

De facto, o avião que haveria de transportar a caravana maritimista para Lisboa, o TP 1687, com chegada prevista à Madeira pelas 13h25, acabou por divergir e regressar a Lisboa, o que inviabiliza a partida anunciada para as 14h30, voo este (voo TAP 1690) que não deverá efectuar-se. Com os restantes voos da TAP previstos para este sábado já cancelados pela companhia aérea de bandeira portuguesa, tudo indica que o Marítimo não viaje neste sábado para Lisboa, situação que será anunciada posteriormente pelo Marítimo.

Refira-se que a caravana maritimista encontra-se, neste momento, no Aeroporto da Madeira, apenas aguardando a confirmação do cancelamento do voo da TAP que os iria transportar para Lisboa.