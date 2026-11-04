Exposição de Nuno Henrique inaugurada na Torre do Capitão
Mostra 'Che cosa sono le nuvole?' inicia a sua itinerância nacional na Madeira
A inauguração acontece esta quinta-feira, 5 de Novembro, pelas 17h30
A Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro inaugura amanhã, 5 de Novembro, às 17h30, a exposição ‘Che cosa sono le nuvole?’, do artista plástico Nuno Henrique. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente.
Conforme já noticiou o DIÁRIO, a mostra, que parte de uma reflexão sobre a ecologia, a arte e a fragilidade da beleza, inicia na Madeira a sua itinerância nacional, depois de ter passado pela Galeria 111, em Lisboa, em 2025. Com textos de Óscar Faria e Dinarte Teixeira, ficará patente ao público até ao final de Fevereiro de 2027.
Inspirada no ‘Wollastonaria turricula’, um caracol endémico vulnerável do Ilhéu de Cima, no Porto Santo, a instalação reúne esculturas e desenhos em materiais como cartão, plexiglass, papel, gesso, madeira e cerâmica.
Sobre o artista
Nascido no Funchal em 1982 e residente em Nova Iorque, Nuno Henrique é licenciado em Escultura pela Universidade do Porto e mestre pelo Pratt Institute. Tem obra representada em várias colecções públicas e privadas.