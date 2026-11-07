JP Madeira homenageia José Manuel Rodrigues pelos 30 anos de vida política

A Juventude Popular (JP) Madeira homenageou, este sábado, José Manuel Rodrigues pelos seus 30 anos de dedicação à vida política, numa cerimónia integrada no XII Congresso Regional da organização, realizado no Funchal.

A homenagem ficou marcada pela exibição de um vídeo com fotografias de diferentes momentos do percurso político do actual presidente do CDS-PP Madeira, recordando três décadas de participação política, responsabilidades partidárias e ligação à Região.

Através deste registo, a JP procurou reconhecer o contributo de José Manuel Rodrigues para a vida política madeirense e a relação construída ao longo dos anos com sucessivas gerações de militantes centristas.

O momento constituiu também uma manifestação de reconhecimento da estrutura juvenil pelo percurso de uma figura que continua a assumir responsabilidades na liderança do CDS-PP Madeira.

A homenagem integrou o programa do XII Congresso Regional da Juventude Popular, que reuniu congressistas, dirigentes, membros honorários e convidados para debater o futuro da organização e definir as prioridades políticas para os próximos anos.