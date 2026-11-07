As condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna levaram ao cancelamento de duas escalas de navios de cruzeiro previstas para os próximos dias no Porto do Funchal. O Queen Anne, que deveria chegar à Madeira este domingo, e o Azura, esperado na segunda-feira, alteraram os respectivos itinerários para evitar o mau tempo.

O Queen Anne, da companhia Cunard, tinha prevista uma escala no Funchal no âmbito de um cruzeiro de 12 dias, com partida e chegada a Southampton, no Reino Unido. No entanto, devido às condições meteorológicas, a companhia decidiu alterar a rota, deixando a capital madeirense fora do itinerário.

Também o Azura, da P&O Cruises, cancelou a escala prevista para segunda-feira. O navio, que deveria chegar à Madeira proveniente de Tenerife, nas Canárias, vai seguir uma rota alternativa para evitar as condições adversas de mar.

Já na sexta-feira, a previsão de agravamento do estado do tempo tinha levado a uma alteração na programação do Mein Schiff 7. O navio, cuja chegada ao Funchal estava inicialmente prevista para este sábado, antecipou a escala e passou a noite no Porto do Funchal.

A embarcação, que transporta 2.908 passageiros e 1.022 tripulantes, tem partida prevista para as 12 horas deste sábado, com destino a Santa Cruz de La Palma, nas Canárias.